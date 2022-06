Locomotive Pétolat à Is sur Tille

Le Locotracteur diesel "Pétolat " a été construit en 1931 à Dijon et est classé Monuments historiques en 2004. Il circule sur le site du Train touristique des "Lavières" à Is sur Tille. Essais en ligne,renseignements historiques et techniques.

Accès: A 20 km au nord de Dijon. A 8 km du péage de Til-Châtel, A31.